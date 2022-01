Australian Open 2022 | seconda giornata | scoglio Rublev per Mager | in campo Raducanu

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Continuano gli esordi degli, con la parte bassa dei tabelloni pronta ad accendere i motori. Diversi i match interessanti, con 5 tennisti italiani a caccia del secondo turno nel primo Slam stagionale. INCONTRI ATP Nel maschile, Andreas Seppi sfida il numero 107 del mondo Kamil Majchrzak; i due hanno un precedente per parte a favore, ma nello specifico è Seppi ad aver vinto il più recente scontro, lo scorso giugno a Nottingham. Se Andreas dovesse spuntarla, potrebbe incrociare il cammino di Lorenzo Musetti, impegnato a sua volta con Alex De Minaur; i pronostici sono a favore del ‘Demon’, attuale numero 34 del mondo e padrone di casa, dunque spetta a Lorenzo portare inla miglior versione di sé stesso per avanzare al secondo turno. Poco più in basso nel main draw, c’è grande curiosità per ...

Esordio sofferto ma vincente per Matteo Berrettini agli, primo Slam della stagione scattato sul cemento di Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 del mondo e del tabellone, ha superato il primo turno battendo in quattro set lo ...Djokovic non è vaccinato contro il Covid e di conseguenza non parteciperà così agliche hanno preso ufficialmente il via senza di lui. Al suo posto Salvatore Caruso, ripescato in ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Matteo Berrettini agli Australian Open, primo Slam del 2022 ...Lorenzo Sonego aumenta la pattuglia di azzurri al secondo turno degli Australian Open, dopo Matteo Berrettini, Camila Giorgi, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Il torinese vince 7-5 6-3 6-3 contro S ...