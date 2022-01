Australian Open 2022 | Fabio Fognini saluta subito Melbourne | Tallon Griekspoor lo sconfigge in tre set

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022)è costretto are gligià dopo il primo lunedì. A eliminare il taggiasco, che pure non pagherà più di tanto in classifica nonostante avesse raggiunto gli ottavi di finale nel 2021, è l’olandese, protagonista di un 6-1 6-4 6-4 in un’ora e 46 minuti. Tempo, questo, contrassegnato da una lunga serie di problemi del ligure, da quelli fisici a quelli, diventati poi evidenti, di nervosismo. La partenza diè di quelle da dimenticare: subisce in modo praticamente immediato il break, deve poi annullare anche una palla del 4-0 per l’olandese, che nel frattempo sa come far funzionare il proprio dritto, l’arma letale che lo ha portato a farsi largo tra i Challenger (che, ora, ha abbandonato). L’italiano ...