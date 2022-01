All’estero vogliono Draghi forever a Palazzo Chigi

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 gennaio 2022) A sfogliare la rassegna stampa internazionale sull’ipotesial Quirinale viene in mente una celebre frase di Giulio Andreotti sull’unificazione della Germania: “La amo così tanto che ne preferivo due”. Ma rigirata: i giornali esteri amano così tanto il premier che di Marionesolo uno, a. La missione non è ancora finita, scrive lo storico Adam Tooze su Foreign Policy con un editoriale dal titolo eloquente, “Marionon ha più il suo whatever it takes”. “Nella conferenza stampa di dicembre, ampiamente ritenuta come un via libera alla sua elezione per la presidenza (della Repubblica, ndr),ha annunciato di considerare la sua missione da presidente del Consiglio come compiuta”. Le cose non stanno così, spiega la nota rivista ...