Vaccini | von der Leyen | “Bene Covax ma dobbiamo fare di più”

(Di domenica 16 gennaio 2022) BRUXELLES – Il fatto che il programmasia arrivato a consegnare un milione di dosi è “una buona notizia, madi più per aumentare le consegne e per aiutare a vaccinare il mondo”. Così in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der. L’Unione Europea, ha aggiunto la presidente, “sta facendo la sua parte. Finora abbiamo distribuito 381 milioni di dosi e prevediamo di arrivare a 700 milioni entro la metà di quest’anno”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

A favore dei vaccini anti Covid, aveva dovuto cancellare una sua foto con il virologo Burioni su ... Non ha potuto recitare neppure l'attrice Manuela Zanier , interprete della perfida Contessa...
Il fatto che il programma Covax sia arrivato a consegnare un milione di dosi è "una buona notizia, ma dobbiamo fare di più per aumentare le consegne e per aiutare a vaccinare il mondo". Così in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. L'Ue, ha aggiunto la presidente, "sta facendo la sua parte. Finora abbiamo distribuito 381 milioni di dosi e prevediamo di arrivare a 700 milioni entro la metà di quest'anno".