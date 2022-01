Traffico Roma del 16-01-2022 ore 13:30 (Di domenica 16 gennaio 2022) Luceverde Roma interna del grande raccordo anulare tra la piadina da Laurentina e sulla Pontina da nettamente all’altezza di via di Decima in direzione Pomezia sulla Cristoforo Colombo in direzione Ostia rallentamenti in via dell’arrone per un incidente all’altezza di via di cecanibbio chiusure e deviazioni sul tosto eccita prudenza per un incidente su via Portuense all’altezza di via dell’Imbrecciato altro incidente via di Porta Angelica nei pressi di piazza Risorgimento rallentamenti per un incidente in Piazza Regina Pacis e sulla via Casilina all’altezza di via Fontana Candida zona Portuense non viene oggi lavori di potatura in via Francesco crispigni via Leonardo Greppi con un senso unico alternato fino alle 18 chiusa Piazza della Balduina Per lo svolgimento di vivere Balduina mentre ci sono lavori in via della Nocetta in un tratto dove si viaggia su carreggiata ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022) Luceverdeinterna del grande raccordo anulare tra la piadina da Laurentina e sulla Pontina da nettamente all’altezza di via di Decima in direzione Pomezia sulla Cristoforo Colombo in direzione Ostia rallentamenti in via dell’arrone per un incidente all’altezza di via di cecanibbio chiusure e deviazioni sul tosto eccita prudenza per un incidente su via Portuense all’altezza di via dell’Imbrecciato altro incidente via di Porta Angelica nei pressi di piazza Risorgimento rallentamenti per un incidente in Piazza Regina Pacis e sulla via Casilina all’altezza di via Fontana Candida zona Portuense non viene oggi lavori di potatura in via Francesco crispigni via Leonardo Greppi con un senso unico alternato fino alle 18 chiusa Piazza della Balduina Per lo svolgimento di vivere Balduina mentre ci sono lavori in via della Nocetta in un tratto dove si viaggia su carreggiata ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Via Alessandro Torlonia altezza Via Nomentana Possibili ??????rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Lungotevere dei Mellini altezza Via Giuseppe Gioachino Belli Possibili ??????rallentamenti per i… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Via del Fosso del Torrino altezza Via Cina Possibili ??????rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Via Salaria altezza Via di Valle Ricca Possibili ??????rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio -