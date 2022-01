Sport in tv oggi domenica 16 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 16 gennaio 2022)162021, saranno di scena diversi: il calcio con Serie A e Coppa d’Africa, il basket con Serie A e NBA, la pallamano con le Qualificazioni ai Mondiali 2023, il ciclocross con la Coppa del Mondo, e gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, freestyle, biathlon, bob (valide per gli Europei), slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre l’IBU Junior Cup di biathlon ed il Gala degli Europei di pattinaggio artistico.IN TV16) 00.30 Basket NBA, Regular Season: Milwaukee Bucks-Toronto Raptors – SkyUno, SkyNBA, Sky Go, Now 03.30 Basket NBA, ...

Advertising

sportli26181512 : Novak Djokovic, le news di oggi dall'Australia: udienza conclusa, sentenza in mattinata: La Corte federale australi… - zazoomblog : Calendario Sport Invernali oggi: orari domenica 16 gennaio programma tv streaming - #Calendario #Sport #Invernali… - NapoliCM : ???? Prima pagina Tuttosport Edicola: 'Joya a metà' ??? - NapoliCM : ???? Prima pagina La Gazzetta dello Sport: 'Dybala gol senza gioia' ??? - NapoliCM : ???? Prima pagina Il Mattino di Napoli: 'Contro il Bologna Fabian Ruiz e Zielinski per riaccendere la luce' ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

OA Sport

Non si è invece qualificato per la gara diTommaso Giacomel.Novak Djokovic aspetta di conoscere il verdetto sulla sua possibile espulsione dall'Australia. L'ultima battaglia tra il tennista serbo e il governo di Canberra si combatte davanti alla Corte federale ...In caso di match contro il tedesco, per Sonego ci sarebbe dunque la possibilità di prendersi una bella rivincita dopo la sconfitta al primo turno degli Us Open 2021 (lì vinse Otte dopo quattro set dav ...Per i ragazzi dell’Asa Basket, giocare su quel campo offre le stesse emozioni di una partita vissuta su un campo della serie A. Il parquet è nobile, elastico e il rumore del pallone che rimbalza sul l ...