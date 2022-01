Serie B | giornata 19 | Pisa ko in rimonta | Cremonese terza

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo quasi un mese è ripartita laB con la19: spicca la vittoria esterna del Frosinone contro la capolistache consente di accorciare il divario alle inseguitrici Brescia, Lecce,e Benevento. A causa dei tanti casi positivi al covid in alcune compagini di cadetteria sono state rinviate tre partite: Cittadella-Cosenza, Parma-Crotone e Vicenza-Alessandria. Per la stessa ragione, in settimana era stata rinviata anche la sfida tra Lecce e Vicenza, recupero della 18^B,19:-Frosinone 1-3, Ternana-Ascoli 2-4 Colpaccio del Frosinone che vince per 1-3 ine rende più agguerrita la lotta per il primo posto. Seconda vittoria consecutiva per i ciociari, ...

Advertising

SkySport : SASSUOLO-VERONA 2-4 Risultato finale ? ? #Caprari (37') ? #Barak (44’) ? #Scamacca (54') ? rig. #Barak (57’) ?… - SkySport : ROMA-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ?rig. #SergioOliveira (33') ? ???? SERIE A - 22^ GIORNATA ?… - JuventusTV : RIPRESA INIZIATA ?? Le #JuventusWomen sono LIVE! #PomiglianoJuve - QhodwoL : RT @SkySport: In campo Atalanta e Inter: risultato e tabellino LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #AtalantaInter #Atalanta #Inter https://t… - SkySport : In campo Atalanta e Inter: risultato e tabellino LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #AtalantaInter #Atalanta #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata

In attesa degli impegni di Milan e Napoli lunedì, la 22adiA vivrà uno spettacolare posticipo domenicale al 'Gewiss Stadium', dove si affronteranno Atalanta e Inter. Da una parte la squadra di Gasperini, in piena corsa per un'altra ...Le pagelle e highlights di Roma - Cagliari 1 - 0, gara valida per la ventiduesimadiA 2021/2022: Sergio Oliviera è il migliore del match ROMA (4 - 3 - 3): Rui Patricio; Maitland - Niles (dal 48 st Keramitsis), Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout (dal 48 st Bove), ...Domani pomeriggio alle 18.30 andrà in scena a San Siro Milan-Spezia, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. All'andata il Milan riuscì ad espugnare l'Alberto ...Il posticipo serale di Serie A propone il vero big match di giornata: al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Inter si affrontano in una partita chiave nella lotta per lo scudetto. La squadra ...