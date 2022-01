Sci freestyle | Coppa del Mondo Slopestyle | vittoria per Ragettli a Font Romeu Nono l’azzurro Donaggio

(Di domenica 16 gennaio 2022) Si è appena conclusa in quel dila terza tappa dideldi sci2021-22, specialità, ultimo evento prima delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. In campo maschile a spuntarla è stato lo svizzero Andreiche, alla prima partecipazione di questa stagione, ha avuto la meglio sulla concorrenza snocciolando l’alto punteggio di 86.36, maturato in occasione della prima run. Al secondo posto si è invece posizionato l’olandese Ben Barclay, il quale si è imposto per un’incollatura con 82.71 sul canadese Edouard Therriault, terzo con 81.71. Sesto invece l’attuale leader della classica generale Fabian Boesch che ha raccolto 78.73. Ottima prestazione inoltre perLeonardo, ...

Advertising

zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo skicross: Mahler e Naeslund vincono a Nakiska azzurri eliminati al primo turno -… - zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo Moguls: Horoshima e Kawamura trionfano a Deer Valley - #freestyle #Coppa #Mondo… - sciareneve : RT @neveitalia: La montagna si colora con la nuova generazione di sci Atomic Bent 2022/23 #ChrisBenchetler #freeride #freestyle #ski #14Gen… - neveitalia : La montagna si colora con la nuova generazione di sci Atomic Bent 2022/23 #ChrisBenchetler #freeride #freestyle… - zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo moguls: Kingsbury e Laffont vincono a Deer Valley grandi duelli coi giapponesi -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle

OA Sport

Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo peralpino , salto con gli, combinata nordica ,, biathlon , bob (valide per gli Europei) , slittino e slittino naturale . Ci saranno ...Ma, oltre a ciò, la SPM ha già lo sguardo puntato sul 2023 , quando sarà la Georgia a ospitare i Campionati del Mondodie Snowboard. Con più di 25 competizioni in programma delle ...A Nakiska (Canada) è andata in scena l'ottava tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Siamo al giro di boa, visto che la stagione prevede quattordici prova p ...Il Pisa, capolista in cadetteria e reduce da tre successi consecutivi crolla piuttosto pesantemente all’Arena Garibaldi contro il Frosinone. Una sconfitta, appena la terza in 19 uscite di campionato, ...