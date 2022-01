Sassuolo-Verona 2-4, tripletta di Barak (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Verona sbanca il campo del Sassuolo 42 ed arriva ai margini della zona Europa. Doppio vantaggio scaligero nel primo tempo con Caprari e Barak. poi Scamacca realizza un bellissimo gol al volo ma dopo due minuti ancora Barak riporta avanti di due reti il Verona realizzando da dischetto un rigore assegnato dopo intervento del Var dal signor Prontera. Defrel appena entrato a segno riapre il match che ancora Barak chiude definitivamente al 94'22^ GIORNATA: Sampdoria-Torino 1-2 , Salernitana-Lazio 0-3, Juventus-Udinese 2-0, Sassuolo-Verona 2-4, Venezia-Empoli ore 15, Roma-Cagliari ore 18, Atalanta-Inter ore 20.45, Bologna-Napoli lunedì 17 ore 18.30, Milan-Spezia lunedì 17 ore 18.30, Fiorentina-Genoa lunedì 17 ore 20.45Classifica: Inter 49, Milan 48, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilsbanca il campo del42 ed arriva ai margini della zona Europa. Doppio vantaggio scaligero nel primo tempo con Caprari e. poi Scamacca realizza un bellissimo gol al volo ma dopo due minuti ancorariporta avanti di due reti ilrealizzando da dischetto un rigore assegnato dopo intervento del Var dal signor Prontera. Defrel appena entrato a segno riapre il match che ancorachiude definitivamente al 94'22^ GIORNATA: Sampdoria-Torino 1-2 , Salernitana-Lazio 0-3, Juventus-Udinese 2-0,2-4, Venezia-Empoli ore 15, Roma-Cagliari ore 18, Atalanta-Inter ore 20.45, Bologna-Napoli lunedì 17 ore 18.30, Milan-Spezia lunedì 17 ore 18.30, Fiorentina-Genoa lunedì 17 ore 20.45Classifica: Inter 49, Milan 48, ...

