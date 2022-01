"Omicron non uccide", Cambia il quadro: chi sta finendo davvero in terapia intensiva (e soprattutto perché) (Di domenica 16 gennaio 2022) C'è chi lo ha definito un auto-lockdown: gli italiani nelle ultime settimane hanno quasi del tutto azzerato la loro vita sociale, le città si sono svuotate e molte aziende sono tornate al temuto smart working (anglicismo che in realtà è stato inventato in Italia e che resta sconosciuto in praticamente tutto il mondo). La Omicron con i suoi picchi da 200mila contagi al giorno ha seminato il panico. Panico che non appare motivato, stando alle attuali conoscenze. Qualche Paese (Regno Unito) si prepara addirittura ad allentare le restrizioni nelle prossime settimane. La ragione è semplice: la malattia sembra diventata meno letale e continuano ad arrivare conferme di questa svolta. Nei giorni scorsi è stato diffuso uno studio realizzato dall'Università di Berkeley che sembra dimostrarlo: una ricerca immensa realizzata analizzando le banche dati della sanità californiana per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) C'è chi lo ha definito un auto-lockdown: gli italiani nelle ultime settimane hanno quasi del tutto azzerato la loro vita sociale, le città si sono svuotate e molte aziende sono tornate al temuto smart working (anglicismo che in realtà è stato inventato in Italia e che resta sconosciuto in praticamente tutto il mondo). Lacon i suoi picchi da 200mila contagi al giorno ha seminato il panico. Panico che non appare motivato, stando alle attuali conoscenze. Qualche Paese (Regno Unito) si prepara addirittura ad allentare le restrizioni nelle prossime settimane. La ragione è semplice: la malattia sembra diventata meno letale e continuano ad arrivare conferme di questa svolta. Nei giorni scorsi è stato diffuso uno studio realizzato dall'Università di Berkeley che sembra dimostrarlo: una ricerca immensa realizzata analizzando le banche dati della sanità californiana per ...

