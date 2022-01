“Non me ne frega più un ca**o”, guerra tra Alessandro e Sophie: cos’è successo (Di domenica 16 gennaio 2022) Ferri corti tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: la coppia del GF Vip 6 è già scoppiata? Duro scontro in serata Ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stata data troppa fiducia, quella che sembrava essere una nuova bella coppia all’alba del loro rapporto, è già tramontata a seguito di un duro scontro tra i L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Ferri corti traBasciano eCodegoni: la coppia del GF Vip 6 è già scoppiata? Duro scontro in serata AdBasciano eCodegoni è stata data troppa fiducia, quella che sembrava essere una nuova bella coppia all’alba del loro rapporto, è già tramontata a seguito di un duro scontro tra i L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

borghi_claudio : Il paese che ha fatto meglio in Europa è quello che non ha mai fatto un giorno di lockdown o di restrizioni serie d… - borghi_claudio : @VPerVendetta14 Ma chi se ne frega, l'opinione sulla persona non c'entra nulla, ero in disaccordo con lui su tutto.… - ciaosonocp : RT @aliimazzo: dico che non me ne frega più nulla ma ogni volta che ci penso mi si spezza il cuore sapendo come è finita - bucchinesort_ : non le frega però la fa lunga - Bobbio65M : RT @ArturoP66023286: #controcorrente avvisate Labate che non ce ne frega una beata minchia delle sue elocubrazioni inutili. -