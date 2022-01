Milano, vigile disarmato e picchiato (Di domenica 16 gennaio 2022) Alcuni giovani lo hanno deriso togliendogli un cappellino, l'uomo ha sparato un colpo in aria di avvertimento, e poi c'è stata una ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 16 gennaio 2022) Alcuni giovani lo hanno deriso togliendogli un cappellino, l'uomo ha sparato un colpo in aria di avvertimento, e poi c'è stata una ...

Advertising

TizianaFerrario : #Milano.Un altro branco notturno attacca un vigile in borghese armato.Agghiaccianti le immagini di violenza. Forti… - repubblica : Milano, vigile in borghese spara un colpo in aria: aggredito e disarmato da un gruppo di ragazzi - SkyTG24 : #Milano, vigile aggredito da gruppo in movida: esplosi colpi - GiulioFichel : RT @AlleracNicola: scusa, giornalista, fammi capiro un tizio, vestito normale, all'improvviso, per strada, senza dire chi è nè perché, tira… - Sgiardule : RT @TizianaFerrario: #Milano.Un altro branco notturno attacca un vigile in borghese armato.Agghiaccianti le immagini di violenza. Forti per… -