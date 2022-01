Milano: vigile aggredito in strada. Individuati alcuni autori (Di domenica 16 gennaio 2022) Scattava foto in zona movida, è stato circondato da gruppo ragazzi. Avrebbe sparato un colpo in aria, un altro sarebbe partito durante la ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 16 gennaio 2022) Scattava foto in zona movida, è stato circondato da gruppo ragazzi. Avrebbe sparato un colpo in aria, un altro sarebbe partito durante la ...

Advertising

TizianaFerrario : #Milano.Un altro branco notturno attacca un vigile in borghese armato.Agghiaccianti le immagini di violenza. Forti… - fattoquotidiano : Milano, vigile aggredito da un gruppo di ragazzi spara un colpo in aria. Sala riferisce lunedì in consiglio sul tem… - LegaSalvini : MILANO VIOLENTA: DUE SPARI IN CENTRO, VIGILE DISARMATO E PESTATO - martina_lo_re : #Milano, vigile aggredito e disarmato: individuati i primi responsabili - Corriere Milano - sindelicato : RT @LegaSalvini: MILANO VIOLENTA: DUE SPARI IN CENTRO, VIGILE DISARMATO E PESTATO -