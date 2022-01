Manuel Bortuzzo sbotta contro Katia Ricciarelli | “Non scassare la M…”

Leggi su biccy

(Di domenica 16 gennaio 2022) Per tre mesinella casa del GF Vip non si è esposto e non ha mai alzato i toni (a parte quando ha attaccato Lulù Selassié all’inizio della loro storia). Ultimamente però il nuotatore si è schierato dalla parte della sua fidanzata ed ha criticato apertamente i comportamenti die Soleil Sorge. Nonostante lo sportivo abbia sempre avuto buoni rapporti con la Sorge, nelle scorse puntate l’ha nominata con delle motivazioni precise: “Non mi sono piaciuti alcuni tuoi atteggiamenti. Nella vita ci vorrebbe meno odio e più amore. Quindi nomino lei con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio. Mi dispiace, io so che Soleil può arrivare dove non è arrivata, maschera un pò, ma io i tuoi occhi li ho visti, perché il cuore ce l’hai e mi dispiace ...