LIVE Caruso-Kecmanovic | Australian Open 2022 in DIRETTA | la favola del lucky loser che sostituisce Novak Djokovic

(Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladel match di primo turno dell’tra Salvatoree il serbo Miomic Kezmanovic. L’espulsione didall’Australia ha permesso all’Italia di piazzare in tabellone principale il suo decimo rappresentante, l’avolese Salvatoreche nel primo turno si troverà di fronte un osso duro, un altro serbo Miomir. I due giocatori sono separati da 72 posizioni nel ranking ATP (numero 150 il siciliano, 78 il suo avversario). L’unico precedente tra i due è del febbraio dello scorso anno sempre a Melbourne ma in un ATP 250 e vide il successo di ...

MIVIBRA : LIVE #Djokovic: "Molto deluso". Al suo posto nel tabellone l'italiano Caruso #AusOpen

Con il serbo messo definitivamente alla porta dall'Australia,si è ritrovato improvvisamente ripescato nel tabellone principale del primo Slam della stagione. E da n.150 affronterà i rivali ...... Trevisan vs Zhang (4° dall'1), Sonego vs Querrey (4° dall'1),vs Kecmanovic (5° dall'1.00). ... OA Sport vi proporrà la direttatestuale dell'intero torneo di Melbourne. Di seguito il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell'Australiano Open tra Salvatore Caruso e il serbo Miomic Kezmanov ...l suo nome Salvatore Caruso, è come un marchio di fabbrica siciliano. Ha 29 anni, è originario di Avola e prenderà il posto di Djokovic ...