Io vi dico che Berlusconi andrà al Colle e poi, al suo seguito, Mario Draghi (Di domenica 16 gennaio 2022) di Biagio Maimone Il Centrodestra è compatto e voterà per Silvio Berlusconi e farà lo stesso anche una notevole fetta del Partito Democratico, che vuole concludere la legislazione con Draghi Presidente del Consiglio. L’unica possibilità per non far cadere il Governo è proprio quella di evitare che Mario Draghi salga al Colle, per portare a conclusione quanto ha iniziato, tenuto conto del fatto che l’Italia versa in drammatiche difficoltà sanitarie, economiche e sociali, di cui nessuno osa parlare, ma che sono pronte ad esplodere. Non vi è dubbio che Berlusconi abbia i voti necessari per salire al Colle. Mario Draghi sa che, nell’arco di tempo di uno o due anni, potrà, a sua volta, assumere l’incarico di Presidente della ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022) di Biagio Maimone Il Centrodestra è compatto e voterà per Silvioe farà lo stesso anche una notevole fetta del Partito Democratico, che vuole concludere la legislazione conPresidente del Consiglio. L’unica possibilità per non far cadere il Governo è proprio quella di evitare chesalga al, per portare a conclusione quanto ha iniziato, tenuto conto del fatto che l’Italia versa in drammatiche difficoltà sanitarie, economiche e sociali, di cui nessuno osa parlare, ma che sono pronte ad esplodere. Non vi è dubbio cheabbia i voti necessari per salire alsa che, nell’arco di tempo di uno o due anni, potrà, a sua volta, assumere l’incarico di Presidente della ...

Advertising

francesca_flati : Silvio #Berlusconi non avrà i nostri voti. Lo dico forte e chiaro, non possiamo accettare un pregiudicato per fro… - francescacheeks : Ma chissene che perdiamo contro il Venezia, che vinciamo poco, che forse manco andremo in Champions. È tutto così p… - borghi_claudio : Ma che ve lo dico a fare? - adestrainalto : ma io dico,già oggi sono in agitazione totale per delle esibizioni che devo vedere e che non supererò mai,vi manca… - ciaosonocp : RT @aliimazzo: dico che non me ne frega più nulla ma ogni volta che ci penso mi si spezza il cuore sapendo come è finita -