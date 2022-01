Il Cavaliere non è votabile, ora sul Colle vada il premier (Di domenica 16 gennaio 2022) L’incredibile pochezza dei sedicenti leader e l’insostenibile leggerezza dei presunti moderati trasfigura il Cav Berlusconi in Sir Winston Churchill. Anche nell’era della post-pandemia globale e della post-democrazia digitale, il demiurgo dell’ant ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 16 gennaio 2022) L’incredibile pochezza dei sedicenti leader e l’insostenibile leggerezza dei presunti moderati trasfigura il Cav Berlusconi in Sir Winston Churchill. Anche nell’era della post-pandemia globale e della post-democrazia digitale, il demiurgo dell’ant ... sul sito.

Ultime Notizie dalla rete : Cavaliere non Indietro tutta. Così il fantasma del Cavaliere si è ripreso la scena Ha vinto. Non ha i numeri per diventare presidente e neppure può averli, ma ha rovesciato il più saggio dei proverbi, "acqua passata non macina più". E ha vinto. Berlusconi si è infatti ripreso la scena come neppure Gassman e Proietti che avevano bisogno di "a me gli occhi, please". Questa volta ce l'ha fatta mettendosi di ...

Quirinale, Berlusconi ha già deciso i trucchi per contare i voti. Ma ora spunta Tremonti ... contando sul fatto che il centrosinistra diserterà quella votazione per non rischiare. Ai ... Così il fantasma del Cavaliere si è ripreso la scena ...

Il Cavaliere non è votabile, ora sul Colle vada il premier La Stampa "Operazione Silvio". Però i voti non arrivano Lavitola, ex direttore dell’Avanti, oggi ristoratore, affianca Sgarbi nella caccia: "Ho organizzato qualche cena...". Ma la strada è lunga ...

