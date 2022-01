GF Vip | la stoccata di Soleil Sorge a Delia Duran! Polemiche in casa 

(Di domenica 16 gennaio 2022)continua a provocareDuran. Ecco cos’è accadutoDuran è da poco diventata una concorrente del Grande Fratello Vip, ma la sua permanenza ha già scatenatoe scontri di varia natura. Ad essere indispettita dall’ingresso della moglie di Alex Belli, è in primis. L’influencer Italo americana non vede di buon occhio la strategia die continua a provocare la concorrente con battute e frecciatine. Proprio a ridosso della cena indiana organizzata in occasione del compleanno di Kabir Bedi, i concorrenti vengono invitati dalla produzione a ringraziare una persona cara., dopo aver rivolto il suo pensiero al cane Simba e aver lasciato la parola ai compagni di avventura, fa marcia indietro ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Maria Teresa Ruta confessa come mai tifa per Katia Ricciarelli, poi svela un aneddoto inedito su Tommaso… - nonhoniente00 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, la stoccata di Selvaggia Lucarelli ad Alfonso Signorini: “Non conta più quello che succede nella Casa, ma…” La gio… - IsaeChia : #GfVip 6, la stoccata di Selvaggia Lucarelli ad Alfonso Signorini: “Non conta più quello che succede nella Casa, ma… - ParliamoDiNews : Gf Vip 5, nuova stoccata di Dayane Mello a Rosalinda Cannavó #nuova #stoccata #dayane #mello #rosalinda #cannavó - Elisa60388018 : RT @IsaeChia: #GfVip 5, nuova stoccata di Dayane Mello a Rosalinda Cannavó: “Non voglio saperne un ca**o!” La modella brasiliana venerdì è… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip stoccata

Barù: la frecciatina velenosa contro la soprano Altro giro nuovape r Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello; Barù è infatti determinato a non dare tregua alla soprano, ...Grande Fratello, Barù pizzica Katia Ricciarelli Non è la prima volta che Barù pungola la Ricciarelli. Unaaffilata, densa di ironia, l'aveva lanciata qualche giorno fa mentre la soprano ...Barù: la frecciatina velenosa contro la soprano Altro giro nuova stoccata pe r Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip ; Barù è infatti determinato a non dare tregua alla soprano, punzecc ...Dopo l'aereo passato per Lulù Selassié non è mancata la reazione di Barù, che ha lanciato una stoccata ad alcuni vipponi ...