Gazzetta: Osimhen sta ritrovando fiducia, sarà in panchina a Bologna, ma Spalletti non forzerà il rientro (Di domenica 16 gennaio 2022) Domani Victor Osimhen tornerà in panchina per il Napoli. Spalletti lo porterà con sé a Bologna. Non vuol dire che lo schiererà in campo, ma si tratta di una manovra di avvicinamento verso il recupero. Osimhen, scrive la Gazzetta dello Sport, sta riacquistando sicurezza dopo un primo momento di incertezza. “Per Victor Osimhen sono stati giorni particolari. Perché da quando è rientrato a Napoli, domenica scorsa, aveva ancora tanti dubbi sulle proprie condizioni. Aveva bisogno di rassicurazioni sulla guarigione delle sue fratture multiple al viso. E queste sono arrivate nella visita di controllo di martedì”. Era importante anche verificare la propria condizione fisica in allenamento. “Al Konami center il ragazzo sta ritrovando quella ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) Domani Victortornerà inper il Napoli.lo porterà con sé a. Non vuol dire che lo schiererà in campo, ma si tratta di una manovra di avvicinamento verso il recupero., scrive ladello Sport, sta riacquistando sicurezza dopo un primo momento di incertezza. “Per Victorsono stati giorni particolari. Perché da quando è rientrato a Napoli, domenica scorsa, aveva ancora tanti dubbi sulle proprie condizioni. Aveva bisogno di rassicurazioni sulla guarigione delle sue fratture multiple al viso. E queste sono arrivate nella visita di controllo di martedì”. Era importante anche verificare la propria condizione fisica in allenamento. “Al Konami center il ragazzo staquella ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #Osimhen sta ritrovando fiducia, sarà in panchina a Bologna, ma Spalletti non forzerà il rientro Il nige… - sportli26181512 : Napoli, missione ripartenza: Osimhen e non solo, i tre giocatori chiamati al riscatto: Napoli, missione ripartenza:… - Gazzetta_it : Napoli, missione ripartenza: Osimhen e non solo, i tre giocatori chiamati al riscatto #Napoli - enzogoku69 : ?? @Gazzetta_it colpisce ancora, infallibile... Era corretto pensare di vedere #Osimhen presto tra i convocati ed in… - Danila0909 : RT @enzogoku69: ?? @Gazzetta_it quando parla del #Napoli e degli infortunati infonde sempre ventate di ottimismo?? Ecco considerando però i l… -