Calciomercato Napoli | Tagliafico subito e Reinildo a giugno

(Di domenica 16 gennaio 2022) La priorità delè il restyling della fascia sinistra. Il solo Mario Rui non basta, Ghoulam è tornato dopo il lungo calvario, ma ha il contratto in scadenza e non rinnoverà, quindi lascerà la squadra la...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, contatti con l'@AFCAjax per @nico_taglia - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Tagliafico, la situazione - mirkocalemme : Intervistai #Tagliafico su @calciomercatoit ad aprile 2020 e già era chiaro il suo desiderio di giocare in #SerieA… - zazoomblog : Calciomercato Napoli tifosi gelati: De Laurentiis pronto alla rivoluzione - #Calciomercato #Napoli #tifosi - cn1926it : UFFICIALE – La #Sampdoria ha annunciato l’acquisto di #Magnani dal #Verona -

Ndombélé al?/: forte la concorrenza anche in Serie A: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI Come di consueto in fase diildeve guardarsi bene dagli ...Commenta per primo La federazione senegalese ha confermato con un comunicato ufficiale che il difensore del, Kalidou Koulibaly e Fode Ballo - Touré, terzino del Milan, sono guariti dal Covid. Tampone negativo anche per Edouard Mendy.Calciomercato Napoli: i rumors e le indiscrezioni riguardanti le trattative della sessione invernale. I partenopei non sarebbero interessati al Papu Gomez. Lo United su Fabian Ruiz ...Il Napoli tornerà in campo contro il Bologna. Il Corriere dello Sport ha provato ad anticipare le scelte di mister Luciano Spalletti.