Basciano attacca Sophie al GF Vip: "Non fare la fig* con me, fuori ho la fila, non sai chi sono io!" – VIDEO

Nuovo scontro tra Sophie e Alessandro al Grande Fratello Vip. Basciano, praticamente dal nulla, ha iniziato ad inveire contro la ex tronista lamentandosi pure con gli amici in giardino: "Ho 32 anni…", e le solite cose che il tentatore si è "scritto" nella sua testa, ricreando un copione in loop.

