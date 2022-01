Barak trascina il Verona, Sassuolo ko in casa 4-2 (Di domenica 16 gennaio 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Gol e spettacolo nel lunch match della 22esima giornata del Mapei Stadium. Alla fine esulta il Verona che supera il Sassuolo, eroe di giornata Antonin Barak, autore di tre gol e un assist. Agli emiliani non bastano le reti di Scamacca e Defrel. Tante assenze tra i neroverdi in mezzo al campo, una su tutte è quella dello squalificato Berardi. Dionisi praticamente costretto a schierare quattro terzini: Toljan e Rogerio fanno gli esterni di difesa, Muldur e Kyriakopoulos si spostano sulla trequarti assieme a Raspadori e alle spalle di Scamacca. Non ci sono particolari problemi di formazione per Tudor che recupera Barak e Montipò tra i pali ma deve sostituire Ilic, espulso con la Salernitana, in mediana. Dentro Tameze al fianco di Veloso. Pressing super offensivo per il Verona ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Gol e spettacolo nel lunch match della 22esima giornata del Mapei Stadium. Alla fine esulta ilche supera il, eroe di giornata Antonin, autore di tre gol e un assist. Agli emiliani non bastano le reti di Scamacca e Defrel. Tante assenze tra i neroverdi in mezzo al campo, una su tutte è quella dello squalificato Berardi. Dionisi praticamente costretto a schierare quattro terzini: Toljan e Rogerio fanno gli esterni di difesa, Muldur e Kyriakopoulos si spostano sulla trequarti assieme a Raspadori e alle spalle di Scamacca. Non ci sono particolari problemi di formazione per Tudor che recuperae Montipò tra i pali ma deve sostituire Ilic, espulso con la Salernitana, in mediana. Dentro Tameze al fianco di Veloso. Pressing super offensivo per il...

