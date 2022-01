Sorrento, al via il primo meeting dei Comuni campani #PlasticFree (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Golfo di Napoli è uno scrigno di bellezze tra mare, spiagge, passeggiate nella natura, siti archeologici e luoghi sorprendenti. Un meraviglioso abbraccio tra la penisola flegrea e la penisola sorrentina, con le sue acque verde smeraldo e il profumo di limoni. L’importanza di salvaguardare patrimonio questo unico al mondo è stata ribadita alla conferenza stampa “1° meeting dei Comuni #PlasticFree della campania. Le best practices per la riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento dei mari”, promossa dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione UniVerde, in partnership con Castalia Consorzio Stabile SCpA, Marnavi e l’azienda di servizi Penisolaverde Spa. Facendo seguito alla prima iniziativa nazionale di Tivoli, svoltasi lo scorso 24 novembre, i Sindaci della Città Metropolitana di Napoli e altri ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Golfo di Napoli è uno scrigno di bellezze tra mare, spiagge, passeggiate nella natura, siti archeologici e luoghi sorprendenti. Un meraviglioso abbraccio tra la penisola flegrea e la penisola sorrentina, con le sue acque verde smeraldo e il profumo di limoni. L’importanza di salvaguardare patrimonio questo unico al mondo è stata ribadita alla conferenza stampa “1°deidellaa. Le best practices per la riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento dei mari”, promossa dal Comune die dalla Fondazione UniVerde, in partnership con Castalia Consorzio Stabile SCpA, Marnavi e l’azienda di servizi Penisolaverde Spa. Facendo seguito alla prima iniziativa nazionale di Tivoli, svoltasi lo scorso 24 novembre, i Sindaci della Città Metropolitana di Napoli e altri ...

