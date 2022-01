Sci alpino, Dominik Paris torna in testa alla classifica di discesa: attesa per Kitzbuehel, poi le Olimpiadi (Di sabato 15 gennaio 2022) Dominik Paris è tornato in possesso del pettorale rosso, il simbolo che spetta al leader della classifica della Coppa del Mondo di specialità (nello specifico stiamo parlando della discesa libera). L’italiano si era visto sfilare la casacca al termine della prima discesa libera di Wengen andata in scena ieri, ma oggi si è esaltato sull’iconica pista Lauberhorn proposta nella sua versione integrale ed è riuscito a conquistare uno spettacolare terzo posto, grazie al quale è tornato in testa alla graduatoria. L’altoatesino svetta con 316 punti all’attivo e il vantaggio nei confronti degli avversari è davvero risicato: 11 lunghezze sul norvegese Aleksander Kilde e sullo svizzero Beat Feuz, 14 punti sull’austriaco Matthias Mayer, 31 ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)to in possesso del pettorale rosso, il simbolo che spetta al leader delladella Coppa del Mondo di specialità (nello specifico stiamo parlando dellalibera). L’italiano si era visto sfilare la casacca al termine della primalibera di Wengen andata in scena ieri, ma oggi si è esaltato sull’iconica pista Lauberhorn proposta nella sua versione integrale ed è riuscito a conquistare uno spettacolare terzo posto, grazie al quale èto ingraduatoria. L’altoatesino svetta con 316 punti all’attivo e il vantaggio nei confronti degli avversari è davvero risicato: 11 lunghezze sul norvegese Aleksander Kilde e sullo svizzero Beat Feuz, 14 punti sull’austriaco Matthias Mayer, 31 ...

