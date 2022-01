Scherma, Coppa del Mondo 2022: doppietta azzurra sul podio con Luperi e Foconi, ma a Parigi vince Cheung (Di sabato 15 gennaio 2022) Inizia con una doppietta sul podio la Coppa del Mondo 2022 di fioretto maschile per l’Italia. Nell’esordio sulle pedane di Parigi, Edoardo Luperi ha conquistato un eccellente secondo posto, mentre Alessio Foconi si è classificato in terza posizione. La gara è stata vinta dal campione olimpico Cheung Ka Long. Il rappresentante di Hong Kong è stato il giustiziere degli azzurri fin dagli ottavi di finale, sconfiggendo in successione Filippo Macchi, Alessio Foconi e per ultimo proprio Edoardo Luperi. Il fiorettista toscano si è arreso solamente in finale con il punteggio di 15-12 al termine di un assalto comunque molto combattuto e che ha visto l’azzurro offrire un’ottima prestazione. In semifinale ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Inizia con unasulladeldi fioretto maschile per l’Italia. Nell’esordio sulle pedane di, Edoardoha conquistato un eccellente secondo posto, mentre Alessiosi è classificato in terza posizione. La gara è stata vinta dal campione olimpicoKa Long. Il rappresentante di Hong Kong è stato il giustiziere degli azzurri fin dagli ottavi di finale, sconfiggendo in successione Filippo Macchi, Alessioe per ultimo proprio Edoardo. Il fiorettista toscano si è arreso solamente in finale con il punteggio di 15-12 al termine di un assalto comunque molto combattuto e che ha visto l’azzurro offrire un’ottima prestazione. In semifinale ...

