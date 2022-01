Ruby, Berlusconi e gli alleati (Di sabato 15 gennaio 2022) Guardate che nel centrodestra da quando lo guida Silvio Berlusconi le cose sono andate sempre allo stesso modo. Se cercate bene quasi mai è stato contraddetto (se proprio deve, si contraddice da solo e forse capiterà anche questa volta). Non deve destare alcuna meraviglia quindi se Giorgia Meloni e Matteo Salvini dopo aver fatto dire e dire loro stessi che con Berlusconi candidato alla presidenza della Repubblica ci sarebbe un problema, poi nella tranquillità fuori dal tempo della magione romana del leader di Forza Italia si siano acconciati a dire, non c’è problema, è lui il nostro candidato, l’Italia non potrebbe avere di meglio alla sua guida. La stessa convinzione avuta quasi undici anni fa da mezza Camera dei deputati quando votò che sì, Karima El Mahroug, al secolo Ruby Rubacuori, fosse la nipote di Mubarak. ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Guardate che nel centrodestra da quando lo guida Silviole cose sono andate sempre allo stesso modo. Se cercate bene quasi mai è stato contraddetto (se proprio deve, si contraddice da solo e forse capiterà anche questa volta). Non deve destare alcuna meraviglia quindi se Giorgia Meloni e Matteo Salvini dopo aver fatto dire e dire loro stessi che concandidato alla presidenza della Repubblica ci sarebbe un problema, poi nella tranquillità fuori dal tempo della magione romana del leader di Forza Italia si siano acconciati a dire, non c’è problema, è lui il nostro candidato, l’Italia non potrebbe avere di meglio alla sua guida. La stessa convinzione avuta quasi undici anni fa da mezza Camera dei deputati quando votò che sì, Karima El Mahroug, al secoloRubacuori, fosse la nipote di Mubarak. ...

Yranidro : RT @grande_flagello: Il 19 gennaio riprende il Ruby ter in tribunale. Cinque giorni dopo Silvio Berlusconi concorre per diventare President… - GliStessiChe : RT @gandolfo_peppe: Quelli che oggi dicono che Berlusconi non ha i numeri sono gli stessi che hanno detto che Ruby era la nipote di Mubarak… - mbuta75 : @RobertoRenga D'accordissimo. Aggiungerei anche che, dopo aver votato su Ruby Ribacuori, la #Meloni (polemica e cri… - CriKristina : @GuidoCrosetto Berlusconi è il capo di un partito che ha un certo peso politico, ci piaccia o no qualcuno l’ha vota… - gandolfo_peppe : Quelli che oggi dicono che Berlusconi non ha i numeri sono gli stessi che hanno detto che Ruby era la nipote di Mub… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruby Berlusconi Può Berlusconi diventare presidente? Dal punto di vista dei voti è difficile ma non impossibile ...inchieste scabrose e ancora in parte in corso su Ruby e i festini nelle sue ville, alla condanna per frode fiscale che ne comportò la decadenza da senatore. Ma è proprio quell'onta che Berlusconi ora ...

Silvio Berlusconi: i due matrimoni, i figli, le fidanzate e gli innumerevoli flirt dell'ex Cavaliere ... ammessa dalla donna durante una dichiarazione nel processo Ruby bis. Nel vortice di amori e scandali anche Virginia Sanjust di Teulada , al centro della polemica contro Silvio Berlusconi per la loro ...

