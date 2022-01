Quirinale, Conte dice no a Berlusconi: “Per noi opzione irricevibile” (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA – “Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un’opzione irricevibile e improponibile. Il centrodestra non blocchi l’Italia. Qui fuori c’è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese”. Lo afferma su Twitter l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte (foto), leader del Movimento 5 Stelle, a proposito della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, sostenuta dal centrodestra. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA – “Silvioalla Presidenza della Repubblica è per noi un’e improponibile. Il centrodestra non blocchi l’Italia. Qui fuori c’è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese”. Lo afferma su Twitter l’ex presidente del consiglio Giuseppe(foto), leader del Movimento 5 Stelle, a proposito della candidatura di Silvioal, sostenuta dal centrodestra. L'articolo L'Opinionista.

