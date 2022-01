Mascherina rosa ai poliziotti, la Bellanova li rimprovera: “Non capisco le proteste, non c’è niente di strano” (Di sabato 15 gennaio 2022) Le mascherine Ffp2 di colore rosa ai poliziotti in servizio? Per la renziana Teresa Bellanova gli agenti non devono lamentarsi della Mascherina rosa. Quindi le proteste dei sindacati di polizia, a cominciare dal Sap, non sarebbero giustificate. «Mi permetto di dire – scrive su Twitter il viceministro delle Infrastrutture – che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una Mascherina colorata. Non v’è nulla di inusuale. Il rispetto per le divise non è dato dai colori, ma dal modo di agire e dal lavoro degli uomini e delle donne che indossano quelle divise». Le risposte alla Bellanova: “Un agente con la mascherine rosa è ridicolo” Le risposte non si fanno attendere. E sono molto critiche, se non addirittura ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Le mascherine Ffp2 di coloreaiin servizio? Per la renziana Teresagli agenti non devono lamentarsi della. Quindi ledei sindacati di polizia, a cominciare dal Sap, non sarebbero giustificate. «Mi permetto di dire – scrive su Twitter il viceministro delle Infrastrutture – che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare unacolorata. Non v’è nulla di inusuale. Il rispetto per le divise non è dato dai colori, ma dal modo di agire e dal lavoro degli uomini e delle donne che indossano quelle divise». Le risposte alla: “Un agente con la mascherineè ridicolo” Le risposte non si fanno attendere. E sono molto critiche, se non addirittura ...

