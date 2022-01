La truffa ai danni di Fedez sventata dalla madre manager (Di sabato 15 gennaio 2022) Annamaria Berrinzaghi, amministratrice delegata della Doom (“Dream of ordinary madness”), ha sventato una truffa da centomila euro nei confronti della sua azienda. Una storia che non avrebbe nulla di particolare se non ci fosse di mezzo una parentela. Lei è infatti la madre di Federico Lucia in arte Fedez. E la società è quella del figlio. Che si occupa dei diritti d’immagine del cantante e dello scouting di giovani artisti. E proprio un contratto pubblicitario con il marchio Seven (estraneo alle indagini) è al centro dell’accaduto. Sul quale indaga il pubblico ministero milanese Alessandro Gobbis. La storia nasce quando un personaggio, M. G., ex dipendente proprio della Doom, fa credere a Lucia e Berrinzaghi di aver chiuso un contratto di sponsorizzazione per gli zainetti Seven. Per una cifra di 250 mila euro. Ma in realtà la ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) Annamaria Berrinzaghi, amministratrice delegata della Doom (“Dream of ordinary madness”), ha sventato unada centomila euro nei confronti della sua azienda. Una storia che non avrebbe nulla di particolare se non ci fosse di mezzo una parentela. Lei è infatti ladi Federico Lucia in arte. E la società è quella del figlio. Che si occupa dei diritti d’immagine del cantante e dello scouting di giovani artisti. E proprio un contratto pubblicitario con il marchio Seven (estraneo alle indagini) è al centro dell’accaduto. Sul quale indaga il pubblico ministero milanese Alessandro Gobbis. La storia nasce quando un personaggio, M. G., ex dipendente proprio della Doom, fa credere a Lucia e Berrinzaghi di aver chiuso un contratto di sponsorizzazione per gli zainetti Seven. Per una cifra di 250 mila euro. Ma in realtà la ...

