(Di sabato 15 gennaio 2022) Era completamente ubriaco, dicono. Quindi, quando la sbornia sarà passata, si renderà conto di quello che ha fatto. Come Aiace Telamonio, la notte in cui, ubriacato da Atena, si lancia contro quelli che immagina essere Agamennone e Menelao, colpev ... sul sito.

Advertising

Corriere : Fermato per omicidio il patrigno della piccola Fatima, morta dopo essere caduta dal quarto piano - LaStampa : La piccola Fatima, circondata dall’orrore - Piergiulio58 : La piccola Fatima morta a Torino, il compagno della mamma sotto accusa: “Non sono stato attento”. - infoitinterno : La piccola Fatima morta a Torino, il compagno della mamma sotto accusa: “Non sono stato attento” - infoitinterno : 'Ciao piccola, ora gioca felice con gli altri angeli': un mazzo di rose per Fatima, morta a 3 anni FOTO E VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : piccola Fatima

Torino " La polizia ha sottoposto a fermo di polizia Azar Mohssine , compagno della madre di, ladi tre anni morta nella serata di ieri dopo una caduta dal quarto piano dello stabile di via Milano 18 a Torino. L'uomo, 32 anni, è uscito nel pomeriggio dalla procura di Torino, ...accusato di omicidio volontario con l'aggravante del dolo eventuale il patrigno della, precipitata giovedì sera dal quarto piano di un palazzo di Torino. Azhar Mohssine, 32 anni, compagno della madre della bambina è stato fermato dagli investigatori dopo essere stato ...Fatima, 3 anni, è caduta dal quarto piano di uno stabile in via Milano a Torino. L’uomo era completamente ubriaco: “Sono distrutto, non mi sono accorto che era uscita” ...La piccola Fatima morta a Torino, il compagno della mamma sotto accusa: “Non sono stato attento” Fermato per la morte della piccola Fatima il patrigno 32enne. A cura di Gabriella Mazzeo. Sembrava una ...