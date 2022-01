La difficile sfida di Emmanuel Conte (Di sabato 15 gennaio 2022) Il neo assessore al Bilancio e al Patrimonio del Comune di Milano, Emmanuel Conte, è per origini, formazione e impegno politico un perfetto esempio di integrazione sud-nord. Classe 1979, è nato a Eboli da una famiglia con tradizioni socialiste – è figlio dell’ex ministro craxiano Carmelo Conte e suo fratello Federico è stato eletto deputato nel 2018 con Liberi e Uguali –, e come tanti dal sud è arrivato a Milano per studiare. Si è laureato alla Bocconi e subito dopo ha cominciato una carriera nel gruppo Intesa Sanpaolo. Ma non è nuovo a Palazzo Marino perché nel 2016 è stato eletto consigliere comunale e per cinque anni è stato presidente della commissione Bilancio e ha familiarizzato con la complessa architettura dei conti comunali. Alle ultime elezioni è stato a capo della lista civica “Beppe Sala sindaco”; poi l’assessorato chiave ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Il neo assessore al Bilancio e al Patrimonio del Comune di Milano,, è per origini, formazione e impegno politico un perfetto esempio di integrazione sud-nord. Classe 1979, è nato a Eboli da una famiglia con tradizioni socialiste – è figlio dell’ex ministro craxiano Carmeloe suo fratello Federico è stato eletto deputato nel 2018 con Liberi e Uguali –, e come tanti dal sud è arrivato a Milano per studiare. Si è laureato alla Bocconi e subito dopo ha cominciato una carriera nel gruppo Intesa Sanpaolo. Ma non è nuovo a Palazzo Marino perché nel 2016 è stato eletto consigliere comunale e per cinque anni è stato presidente della commissione Bilancio e ha familiarizzato con la complessa architettura dei conti comunali. Alle ultime elezioni è stato a capo della lista civica “Beppe Sala sindaco”; poi l’assessorato chiave ...

