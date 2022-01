Juventus-Udinese | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ile isue Sky di, match della ventiduesima giornata di. Dopo la batosta della sconfitta in extremis in Supercoppa Italiana, i bianconeri di Allegri tornano in campo per proseguire nel momento positivo in campionato. Occhio però ai friulani arrabbiati dopo l’ultimo ko e alla ricerca di punti salvezza. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 15 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. SportFace.

juventusfc : ?? ?????????????? ?????????????? Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! ???????? su @JuventusTV ? - juventusfc : Così Mister Allegri alla vigilia di #JuveUdinese. ?? Il recap: - juventusfc : Finisce con questa risposta la conferenza stampa del Mister. A breve le sue parole su - sportface2016 : #SerieA #JuventusUdinese , programma e telecronisti #Dazn e #Sky - CorJuve : RT @forumJuventus: #JuveUdinese, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-2-3-1 con Morata in avanti e alle sue spalle McKennie, Dybala e Ku… -

Un primato l'di quest'anno lo ha già stabilito: è stata la sola squadra italiana ad avere affrontato lacon Cristiano Ronaldo. Era il 22 agosto e il portoghese aveva cominciato dalla panchina: ...Appuntamento perquesta sera alle 20.45.

Ventiduesima giornata di Serie A TIM. La Juventus torna a giocare all'Allianz Stadium, dove ospiterà l'Udinese di mister Cioffi. I bianconeri sono reduci dal brutto ko contro l'Inter in finale di ...Torna in campo oggi la Serie A per la 22esima giornata, che inizia sabato alle 15 e si conclude lunedì con ben tre posticipi: come per l'ultimo turno, si giocheranno tutte le partite, nonostante alcun ...