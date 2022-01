Gf Vip 6, la toccante lettera di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié: “Sei la vita che non riesco a vivere” (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo un inizio decisamente in salita, ora la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, entrambi ancora attualmente reclusi nella Casa del Gf Vip 6, sembra proseguire nel migliore dei modi e nella giornata di ieri Manuel ha voluto stupire la sua Lulù con una toccante lettera d’amore. La Principessa, entusiasta e commossa per questo bel gesto romantico, ha voluto condividere la sua gioia con alcuni dei suoi compagni di avventura, in particolare con Giacomo Urtis e Carmen Russo (eliminata nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5), facendo leggere loro la lettera in questione: Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non dimorano dei pensieri che mi turbano durante la giornata. In quell’attimo di puro ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo un inizio decisamente in salita, ora la storia d’amore tra, entrambi ancora attualmente reclusi nella Casa del Gf Vip 6, sembra proseguire nel migliore dei modi e nella giornata di ieriha voluto stupire la suacon unad’amore. La Principessa, entusiasta e commossa per questo bel gesto romantico, ha voluto condividere la sua gioia con alcuni dei suoi compagni di avventura, in particolare con Giacomo Urtis e Carmen Russo (eliminata nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5), facendo leggere loro lain questione: Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non dimorano dei pensieri che mi turbano durante la giornata. In quell’attimo di puro ...

