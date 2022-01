Doppio Immobile e poi Lazzari | tutto facile per la Lazio contro una Salernitana decimata

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaa ranghi decisamente ridotti causa Covid (7 i calciatori contagiati) non riesce ad opporre resistenza alladell’ormai ex patron Lotito. Partita mai in discussione, conche chiude la pratica già nei primi dieci minuti del match. A chiudere il discorso, nella ripresa,0-3 (0-2).(3-5-2): Belec; Delli Carri, Motoc, Veseli; Kechrida, Obi (21? st Ruggeri), Di Tacchio, Schiavone, Ranieri (31? st Perrone); Gondo (37? st Vergani), Bonazzoli (96 Guerrieri, 34 Cannavale, 36 Russo, 38 De Lorenzo). All.: Colantuono.(4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (38? st Vavro), Hysaj, Marusic (14? st); Milinkovic-Savic, Cataldi (14? st ...