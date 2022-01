Criptovalute, l’app di messaggistica apre ai pagamenti: novità sensazionale (Di sabato 15 gennaio 2022) Le Criptovalute continuano ad entrare nella nostra vita quotidiana. Adesso anche un’applicazione di messaggistica apre ai pagamenti. Non si ferma la scalata delle Criptovalute nella nostra vita quotidiana. Le monete virtuale sono sempre di più e soprattutto sono sempre di più le piattaforme che consentono i pagamenti con questo tipo di valuta. Adesso anche una nuova piattaforma di messaggistica è pronta ad introdurre questo tipo di transazione al suo interno dopo WhatsApp. Stiamo parlando di una delle sue acerrime rivali, ossia Signal. I pagamenti adesso sono ammessi anche su un’altra piattaforma (via Screenshot)Come abbiamo anticipato Signal è una delle rivali più agguerrite concorrenti di WhatsApp, per quanto riguarda i servizi di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 gennaio 2022) Lecontinuano ad entrare nella nostra vita quotidiana. Adesso anche un’applicazione diai. Non si ferma la scalata dellenella nostra vita quotidiana. Le monete virtuale sono sempre di più e soprattutto sono sempre di più le piattaforme che consentono icon questo tipo di valuta. Adesso anche una nuova piattaforma diè pronta ad introdurre questo tipo di transazione al suo interno dopo WhatsApp. Stiamo parlando di una delle sue acerrime rivali, ossia Signal. Iadesso sono ammessi anche su un’altra piattaforma (via Screenshot)Come abbiamo anticipato Signal è una delle rivali più agguerrite concorrenti di WhatsApp, per quanto riguarda i servizi di ...

Advertising

dadisem : A #NOW su @SkyTG24 abbiamo provato @bitpanda, l'app per investire in criptovalute. Come funziona, cosa si può compr… - sly_market : RT @sly_market: ??Inizia anche tu a fare mining GRATUITAMENTE?? Scarica l'app e inizia a guadagnare ?? -