Ciambelline salate in padella | gustoso sostituto del pane

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 15 gennaio 2022) Leinsono un gustosissimodel, ma al contrario di altri lievitati si preparano in un baleno e cuociono in pochissimi minuti. Soffici all’interno, croccanti esternamente possono essere aromatizzate con le spezie che preferite. Noi di Non Solo Riciclo vi consigliamo prezzemolo e rosmarino, per una resa aromatica e profumatissima. Si accompagnano meravigliosamente con salumi e formaggi per un aperitivo informale con gli amici di sempre, per un incontro da ricordare. Servitevi del lievito istantaneo e in meno di un quarto d’ora potrete vederle dorarsi in pentola. Ottime ancora calde, non perdono la loro fragranza neppure a temperatura ambiente. Curiose? Iniziamo!in: ingredienti e ...