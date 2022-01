Caputo illude la Sampdoria, rimonta Toro a Marassi (Di sabato 15 gennaio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva per il Torino che batte in rimonta la Sampdoria e vede la zona Europa. A Marassi, nel primo anticipo della 22esima giornata, apre le danze Caputo ma Singo e Praet ribaltano il risultato e finisce 1-2. Il primo squillo è della Samp con Candreva che prova il destro in diagonale dal limite dell'area ma manda a lato. Il Torino entra nel match e comincia l'intenso pomeriggio di Falcone. Nel giro di pochi minuti il portiere blucerchiato è provvidenziale in uscita su Sanabria, poi smanaccia una conclusione di Voivoda e respinge una bella incursione di Praet. Nel momento migliore degli ospiti ecco il gol dei padroni di casa, bravi ad approfittare di un rinvio sballato di Milinkovic-Savic. Askildsen serve Gabbiadini che imbecca Caputo: solo contro il portiere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva per il Torino che batte inlae vede la zona Europa. A, nel primo anticipo della 22esima giornata, apre le danzema Singo e Praet ribaltano il risultato e finisce 1-2. Il primo squillo è della Samp con Candreva che prova il destro in diagonale dal limite dell'area ma manda a lato. Il Torino entra nel match e comincia l'intenso pomeriggio di Falcone. Nel giro di pochi minuti il portiere blucerchiato è provvidenziale in uscita su Sanabria, poi smanaccia una conclusione di Voivoda e respinge una bella incursione di Praet. Nel momento migliore degli ospiti ecco il gol dei padroni di casa, bravi ad approfittare di un rinvio sballato di Milinkovic-Savic. Askildsen serve Gabbiadini che imbecca: solo contro il portiere ...

