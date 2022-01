Calciomercato Sampdoria, colpo di scena: colpaccio da non credere (Di sabato 15 gennaio 2022) Giorni di mercato intensi per la Sampdoria, che dopo aver ingaggiato tre giocatori punta ora i riflettori su un centrocampista della Serie A. I primi correttivi sono stati già apportati. In difesa sono arrivati Giangiacomo Magnani e Andrea Conti mentre a rinforzare la linea mediana ci penserà Tomás Rincon, che ha chiesto al Torino di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 gennaio 2022) Giorni di mercato intensi per la, che dopo aver ingaggiato tre giocatori punta ora i riflettori su un centrocampista della Serie A. I primi correttivi sono stati già apportati. In difesa sono arrivati Giangiacomo Magnani e Andrea Conti mentre a rinforzare la linea mediana ci penserà Tomás Rincon, che ha chiesto al Torino di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : La @sampdoria è scatenata sul #calciomercato: superato il @GenoaCFC per #Piccoli e primi contatti con l'@Inter per… - SkySport : Sampdoria: preso Magnani, ora il sogno è Sensi dell'Inter #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Sampdoria… - DiMarzio : La @sampdoria chiude per #Conti del @acmilan #calciomercato @SkySport - serieAnews_com : La Sampdoria in pressing per avere subito Sensi: l'Inter apre alla cessione, dipenderà tutto dal centrocampista ?? - BartAprile : RT @gianniparisio: #Gosens e #Kostic due obiettivi concreti per giugno. #Sensi verso la #Sampdoria in prestito #Vecino incontrerà la di… -