Bimba precipitata dal balcone | il patrigno al gip | E' stato un tragico gioco | la lanciavo in aria e la riprendevo

Ultime Notizie dalla rete : Bimba precipitata

Un tragico gioco quello che avrebbe portato alla morte della piccola Fatima , ladi tre annida un palazzo del centro di Torino. 'Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto ...... Mohssine Azhar, il 32enne fermato per la morte della bambina di tre annida un palazzo ... ma ha ribadito di "non avere perso lucidità", se non quando si è reso conto che laera ...(ANSA) - TORINO, 15 GEN - "Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere...". Lo ha detto al gip Agostino ..."Sotto c’era la mamma che ci guardava”: il 32enne è accusato di omicidio volontario per la morte della piccola, precipitata giù dal quarto piano ...