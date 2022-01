Anthony Modeste | numeri da record con il Colonia

Advertising

GiocareOra : FIFA 22: Come completare la sfida FUT Silver Stars Anthony Modeste Obiettivi -

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Modeste

TUTTO mercato WEB

Sono 9 i gol di testa realizzati dall'attaccante francesecon la maglia del Colonia dopo 18 giornateI rialzi sono però soprattutto una reazione alle parole sulla variante Omicron del dottor... Kristalina Georgieva, secondo cui ci potrebbero essere delle "revisioni" al ribasso delle ...Bundesliga leaders Bayern Munich will be back to near full strength at resurgent Cologne on Saturday with a host of first-choice players now out of COVID isolation. Bayern's lead in the table was ...Taiwo Awoniyi had a decent game against Egypt and will be looking to build on that against Sudan, here is how his manager’s philosophy can help him do that ...