Un sindacato di polizia contro il colore rosa delle mascherine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sarebbero indecorose e non consone, dice il sindacato Autonomo di polizia, di destra: meglio altri colori

Ffp2 di colore rosa alla polizia, il sindacato protesta: Non sono decorose Ma l'arrivo dei dispositivi di protezione rosa ha fatto sobbalzare il Sindacato autonomo di polizia, secondo cui c'è il rischio di danneggiare l'autorevolezza di chi indossa la divisa. Il Sap ha ...

