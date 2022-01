Trunchell, Etc.: esce il singolo “Truman Show” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il rap di Trunchell, Etc. torna in “Truman Show”, uno specchio di note che individua ipocrisie e discriminazioni sociali. Chi è Trunchell, Etc.? Trunchell, Etc., pseudonimo di Francesco Truncellito, è un cantautore italiano classe 2000. Dopo una gavetta da musicista punk e alternative rock, nel 2017 si mette in proprio. Scrive così i primi testi e dà vita a un particolare sottogenere del rap: l’“horrorcore”. La sua evoluzione musicale lo porta a sperimentare più dimensioni sonore e autorali, sempre connesse all’introspezione e al linguaggio schietto del rap. Le sue release, avvolte da sonorità creepy e malinconiche, sono un tuffo in un universo complesso e distorto. Citazioni storiche, bibliche ed esoteriche sono le fondamenta sulle quali Trunchell, Etc. costruisce i propri ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il rap di, Etc. torna in “”, uno specchio di note che individua ipocrisie e discriminazioni sociali. Chi è, Etc.?, Etc., pseudonimo di Francesco Truncellito, è un cantautore italiano classe 2000. Dopo una gavetta da musicista punk e alternative rock, nel 2017 si mette in proprio. Scrive così i primi testi e dà vita a un particolare sottogenere del rap: l’“horrorcore”. La sua evoluzione musicale lo porta a sperimentare più dimensioni sonore e autorali, sempre connesse all’introspezione e al linguaggio schietto del rap. Le sue release, avvolte da sonorità creepy e malinconiche, sono un tuffo in un universo complesso e distorto. Citazioni storiche, bibliche ed esoteriche sono le fondamenta sulle quali, Etc. costruisce i propri ...

