Torino | bimba di 3 anni cade dal balcone e muore | fermato il compagno della madre

Advertising

Corriere : È morta la bimba di 3 anni caduta dal quarto piano in via Milano: mamma e compagno in Questura - Agenzia_Ansa : Bimba di tre anni precipita dal quarto piano a Torino e muore #ANSA - gazzettaparma : Bimba precipitata dal balcone, fermato il compagno della madre - QdSit : Ieri sera una bimba di tre anni è caduta dal quarto piano di un'abitazione di Torino. ... #tentatoomicidio #torino… - Italia_Notizie : Bimba di tre anni morta giù dal balcone a Torino, fermato il compagno della madre -

Ultime Notizie dalla rete : Torino bimba

morta adopo essere precipitata dal balcone La piccola è morta in mattinata nell'ospedale infantile Regina Margherita didove era stata ricoverata d'urgenza e nella notte ...La bambina viveva con la madre, una 41enne italiana , in una palazzina di via Milano a. C'è un fermo della polizia: il compagno della madre, che non è il padre della bambina, è un 32enne marocchino e vive nell'appartamento accanto. Durante l'incidente il compagno della donna era ...Tragedia a Torino . Una bambina di tre anni è morta in ospedale dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano.Una bambina di tre anni è morta questa notte, a Torino, dopo essere precipitata dal balcone di una palazzina in Via Milano, nelle vicinanze del mercato di Porta Palazzo. La picco ...