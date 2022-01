Soleil Sorge si prepara all’arrivo di Delia: “Potrei stare anche in una relazione a tre” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un mese fa ho ipotizzato un colpo di scena surreale per la soap opera Chimica Artistica: Non è Un Game e alla luce di quello che sto per raccontarvi questo coup de théâtre potrebbe non essere così utopistico. Con l’uscita di Alex Belli dal GF Vip ho immaginato l’ingresso di Delia Duran (che avverrà effettivamente stasera) e una svolta romantica tra la Pantera del Sud America e la Leonessa dell’America del Nord. Dinamiche fantasy? Forse no. Infatti ieri notte Soleil Sorge ha candidamente ammesso che potrebbe anche stare in una relazione a tre. Mentre era in veranda con Jessica Selassié e Sophie Codegoni , la Sorge ha dichiarato: “Potrei stare anche in una troppia. Però in tre soltanto se mi piace anche ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un mese fa ho ipotizzato un colpo di scena surreale per la soap opera Chimica Artistica: Non è Un Game e alla luce di quello che sto per raccontarvi questo coup de théâtre potrebbe non essere così utopistico. Con l’uscita di Alex Belli dal GF Vip ho immaginato l’ingresso diDuran (che avverrà effettivamente stasera) e una svolta romantica tra la Pantera del Sud America e la Leonessa dell’America del Nord. Dinamiche fantasy? Forse no. Infatti ieri notteha candidamente ammesso che potrebbein unaa tre. Mentre era in veranda con Jessica Selassié e Sophie Codegoni , laha dichiarato: “in una troppia. Però in tre soltanto se mi piace...

Advertising

StraNotizie : Soleil Sorge si prepara all’arrivo di Delia: “Potrei stare anche in una relazione a tre” - zazoomblog : Gianmaria Antinolfi torna da Soleil Sorge: “lo capisco subito!” - #Gianmaria #Antinolfi #torna #Soleil - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Ecco il tipico fan di Soleil Sorge. #gfvip Siete d'accordo con me che è arrivato il momento che esca e cosi il loro f… - Emanuel72607325 : Ecco il tipico fan di Soleil Sorge. #gfvip Siete d'accordo con me che è arrivato il momento che esca e cosi il lor… - ferroni_franca : RT @_altezzosa_: Comunque lo staff di @Soleil_stasi è proprio di un’altro livello????? ??SALVIAMO SOLEIL ANASTASIA SORGE?? #gfvip #teamsoleil… -