Soglia | Aliberti | Iervolino | il triangolo granata

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 14 gennaio 2022) di Michele Capone Il: Castel San Giorgio – San Giuseppe Vesuviano- Palma Campania. In questosi trova un territorio a cavallo tra l’agro sarnese e quello vesuviano. Un territorio diviso burocraticamente tra le province di Salerno e Napoli, ma omogeno dal punto di vista dell’identità economica. Perché in questosia così vivo la propensione all’ imprenditorialità, può essere oggetto di studio dei sociologi o degli storici dell’economia, ai nostri più banali fini, da questa zona provengono presidenti della Salernitana che ne hanno fatto la storia o che si augurano di farla. Da Castel San Giorgio arriva Peppino, raccogliendo quello che restava della Salernitana gestione Fisa, e dopo 25, venticinque!, campionati di serie C , porta iin ...