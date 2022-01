Simone Pillon si scaglia contro Drusilla Foer: “Sanremo sempre più LGBT” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il senatore Simone Pillon critica la scelta di Amadeus per la convocazione di Drusilla Foer al festival di Sanremo Non potevano mancare critiche sulla scelta di Drusilla Foer come co-conduttrice di Sanremo. E chi non altri poteva essere portavoce politico di tale disappunto, se non Simone Pillon? Il senatore della Repubblica italiana del gruppo parlamentare della Lega, si è scagliato infatti contro Sanremo 2022 e la scelta di Drusilla Foer, nome d’arte di Gianluca Gori, tra le cinque co-conduttrici del Festival. Sui social ha infatti dichiarato: “Sanremo sempre più LGBT, è stata ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il senatorecritica la scelta di Amadeus per la convocazione dial festival diNon potevano mancare critiche sulla scelta dicome co-conduttrice di. E chi non altri poteva essere portavoce politico di tale disappunto, se non? Il senatore della Repubblica italiana del gruppo parlamentare della Lega, si èto infatti2022 e la scelta di, nome d’arte di Gianluca Gori, tra le cinque co-conduttrici del Festival. Sui social ha infatti dichiarato: “più, è stata ...

