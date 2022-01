Sci alpino, classifica seconda prova Zauchensee: Sofia Goggia davanti a tutte, ottima Nadia Delago (Di venerdì 14 gennaio 2022) Prosegue nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento di Sofia Goggia al fine settimana di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Dopo la piazza d’onore di ieri, infatti, la bergamasca oggi ha saputo fare ancora meglio, chiudendo al comando la seconda, ed ultima, prova di discesa sulla pista austriaca che si disputerà domani alle ore 10.45, mentre domenica toccherà al superG. La Campionessa Olimpica ha concluso il suo test odierno con il tempo di 1:47.19 precedendo, proprio come nella celebre gara sudcoreana, la ceca Ester Ledecka, staccata di appena 3 centesimi. Per tutte le altre i distacchi si fanno ampi. In terza posizione, infatti, troviamo la svizzera Lara Gut-Behrami che accusa già 70 centesimi, mentre al quarto ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Prosegue nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento dial fine settimana di, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. Dopo la piazza d’onore di ieri, infatti, la bergamasca oggi ha saputo fare ancora meglio, chiudendo al comando la, ed ultima,di discesa sulla pista austriaca che si disputerà domani alle ore 10.45, mentre domenica toccherà al superG. La Campionessa Olimpica ha concluso il suo test odierno con il tempo di 1:47.19 precedendo, proprio come nella celebre gara sudcoreana, la ceca Ester Ledecka, staccata di appena 3 centesimi. Perle altre i distacchi si fanno ampi. In terza posizione, infatti, troviamo la svizzera Lara Gut-Behrami che accusa già 70 centesimi, mentre al quarto ...

