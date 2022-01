Advertising

annanapolanogue : Funerali David Sassoli: card. Zuppi, 'David ci aiuta a guardare il cielo, lui che lo ha cercato sempre, da cristian… - Ansa_ER : Sassoli:Card. Zuppi, compagno di classe che tutti vorrebbero. Tanti lo consideravano uno di noi per quell'aria empa… - BenassiLadies : RT @DamianoZoffoli: Funerali David Sassoli: card. Zuppi, 'David ci aiuta a guardare il cielo, lui che lo ha cercato sempre, da cristiano in… - SoniaFurfaro : RT @DamianoZoffoli: Funerali David Sassoli: card. Zuppi, 'David ci aiuta a guardare il cielo, lui che lo ha cercato sempre, da cristiano in… - iconanews : Sassoli:Card. Zuppi, compagno di classe che tutti vorrebbero -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Card

Sono in corso a Roma i funerali di David, presidente del Parlamento europeo. Le esequie sono officiate dall'arcivescovo di Bologna,. Matteo Zuppi, e concelebrate dall'arcivescovo di Firenze,. Giuseppe Betori, dal vicario ...Così il. Matteo Zuppi nell'omelia della messa per l'ultimo saluto a David. "David ci aiuta a guardare il cielo - a volte così grande da spaventare, che mette le vertigini - , lui che lo ..."Tanti lo consideravano uno di noi per quell'aria empatica, un po' per tutti era un compagno di classe, quello che tutti avremmo desiderato, che sicuramente ci avrebbe aiutato". (ANSA) ..."Il Vangelo ci parla di Beatitudine. Attenzione, queste beatitudini non sono diverse dalla felicità umana, anzi è proprio felicità piena, proprio quella che tutti cerchiamo. La beatitudine del Vangelo ...