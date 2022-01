Rio de Janeiro convertirà l’1% delle riserve cittadine in Bitcoin

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il sindaco della città prevede di convertire Rio dein Crypto Rio, un hub di criptovaluta Il sindaco di Rio de, Eduardo Paes, ieri all'evento della Rio Innovation Week ha condiviso la sua proposta di incanalare una frazione dei fondi del tesoro in criptovalute. In compagnia del sindaco di Miami, Francis Suarez, ha dichiarato che l'1%del tesoro della città sarebbe stato allocato in. "Lanceremo Crypto Rio e investiremo l'1% del tesoro in criptovaluta. Il governo ha un ruolo da svolgere", ha affermato. Paes, membro del Partito socialdemocratico, ha aggiunto che la città creerà un gruppo di lavoro incaricato di gestire le questioni relative alla criptovaluta. Ha anche detto che Rio è ben posizionata per diventare la città leader nel settore tecnologico del Sud ...

Felipe Estevão and Tatiana Aparecida de Jesus attend an evangelical worship service with their children inde. The reasons for this shift are complex, including political changes that ...deha deciso di trasformarsi in un'altra città globale. Seguendo le orme di Miami, il sindaco Eduardo Paes, ha rivelato che investirà l'1% delle riserve del tesoro in Bitcoin . Presto ...Il sindaco di Rio de Janeiro ha fatto sapere che, seguendo le orme di Miami, investirà l'1% delle proprie riserve del tesoro in Bitcoin.In Brasile, l'ex presidente di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva, favorito nei sondaggi sulle intenzioni di voto in vista delle elezioni di ottobre, ha attaccato nuovamente l'attuale presidente di d ...