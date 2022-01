Quirinale | un innovativo sondaggio social vede Draghi tra i preferiti Piacerebbe anche una donna | Salvini è il leader di partito più ‘citato’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Non il classicorilevato attraverso le interviste formulate nei confronti di un campione ‘fisico’, rappresentativo della popolazione italiana ma, in linea con i tempi – ed i trend – condotto monitorando ben 1121 canali (da Facebook, a Twitter, passando Instagram), ed utilizzando una specifica ricerca rivolta sia alla keyword che all’hashtag su Twitter e Instagram. In particolare, ci si è concentrati sui post dedicati all’imminente elezione del nuovo Capo dello Stato, un ‘qualcosa’ che in soli 7 giorni di monitoraggio, ha generato 8mila commenti e 1milione e 600mila parole. Condotta nel corso della settimana compresa fra il 5 ed il 12 gennaio, la ricerca è stata realizzata in esclusiva per l’agenzia di stampa Adnkronos da ‘Human’ come spiega la stessa AdnKronos: “Un’esclusiva piattaforma di web elistening interamente sviluppata con ...